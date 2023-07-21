Монтаж ливневки произведут на трёх улицах в Пскове

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В Пскове на трёх улицах проведут монтаж ливневой канализации. Об этом глава города Борис Елкин сообщил во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

В список улиц, нуждающихся в ливневке, вошли Красноармейская, Нововойсковая и Войсковая (частный сектор). Здесь вообще отсутствовала канализация и вода после дождя застаивалась на дороге.

«И если бы мы там просто переложили асфальт, то воду только во дворы жителей могли бы отвести», – отметил важность монтажа ливневок Елкин.

Кроме того, по словам спикера, на этих улицах планируется осветить проезжую часть.