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НовостиОбщество21 июля 2023 11:13

Монтаж ливневки произведут на трёх улицах в Пскове

Источник:kp.ru
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В Пскове на трёх улицах проведут монтаж ливневой канализации. Об этом глава города Борис Елкин сообщил во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

В список улиц, нуждающихся в ливневке, вошли Красноармейская, Нововойсковая и Войсковая (частный сектор). Здесь вообще отсутствовала канализация и вода после дождя застаивалась на дороге.

«И если бы мы там просто переложили асфальт, то воду только во дворы жителей могли бы отвести», – отметил важность монтажа ливневок Елкин.

Кроме того, по словам спикера, на этих улицах планируется осветить проезжую часть.