Борис Елкин призвал устанавливать камеры на фасадах многоквартирных домов

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Устанавливать камеры на городских домах для помощи в расследовании различных дел и борьбы с вандалами призывает глава города Пскова Борис Елкин. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Работает это и как профилактика», – отметил градоначальник. кроме того он отметил, что установка катер должна быть исключительно по разрешению собственников или в рамках реализации проектов ТОСов.

Реализация идеи с установкой камер вводится и при строительстве новых домов. При этом, плата за видеонаблюдение не существенная.

«Я это приветствую, и с застройщиками говорим, чтобы в рамках строительства новых домов ставили камеры. Это наша с вами безопасность», – подытожил Борис Елкин.