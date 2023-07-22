Псковичка Наталья Спиридонова побила спортивный рекорд на соревнованиях в Москве

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Во время соревнований «Путь к Олимпу», которые прошли в Москве, псковская спортсменка Наталья Спиридонова показала лучший результат сезона. Об этом сообщает ПАИ.

Победу на соревнованиях Наталье Спиридоновой принесла третья попытка. Благодаря ей, девушка сумела прыгнуть рекордные 1,95 метров.

Спортсменка поделилась с журналистами, что не ставила никаких задач перед соревнованием и планировала лишь сохранить силы и эмоции для предстоящего чемпионата России.

Ранее мы публиковали интервью с чемпионкой, где она рассказала, каково ей носить звание «Королева спорта».