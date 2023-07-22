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НовостиПроисшествия22 июля 2023 19:07

15-летний велосипедист погиб от столкновения с автомобилем пол Новосокольниками

Источник:kp.ru
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В Новосокольническом районе произошло смертельное ДТП с 15-летним ребёнком на велосипеде. Подробности инцидента сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

ДТП произошло у деревни Раменье, когда несовершеннолетний велосипедист ехал в попутном направлении с автомобилем Chevrolet Niva.

65-летний водитель авто столкнулся с велосипедом. От удара ребенок скончался до приезда скорой помощи.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.