Юлия Пересильд опубликовала снятое на МКС послание Пскову к 1120 летию

Кадр с видеообращения Юлии Пересильд

Уроженка Псковской области, первая актриса-космонавт Юлия Пересильд опубликовала в своем блоге в социальных сетях видеопоздравление к 1120-летнему Дню города Пскова. Свое послание родной земле и псковичам она записала в сентябре 2022 года на орбите МКС во время съемок фильма «Вызов».

«Псков, привет Дорогой мой, родной, любимый город, шлю тебе привет с орбиты международной космической станции. Что хочу пожелать, пусть будет много нового: открытий, талантливой молодежи, новых памятников, новых спектаклей, новых фестивалей. Пусть город сбережёт то, что у него есть, потому что наследие города прекрасно. Пусть жители радуются, любят свой город и будут здоровы в наше непростое время», – сказала Юлия Пересильд.

Напомним, ранее Юлия Пересильд рассказывала, как космонавты моют голову в невесомости космическим шампунем без пены и о том, как из космоса выглядят грозы и северное сияние.