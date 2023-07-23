Сюжет о Пскове в преддверии празднования 1120-летия показал Первый канал

Кадр из сюжета Первого канала

На Первом канале вышел сюжет о праздновании 1120-летия города Пскова. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Об истории древнего города, князе Домвмонте и происхождении фразы, отмеченной на гербе Пскова «Потягнем за Отечество!», рассказала телеканалу генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Ранее видеоролик о Пскове вышел на белорусском телевидении, о самых интересных местах города рассказывали и сербские журналисты.