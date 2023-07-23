Эксперт прокомментировал идею переноса памятника Ленину в центре Пскова

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Об идее переноса памятника Ленину с центральной площади Пскова прокомментировал руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков в эфире телеканала «Первый Псковский».

Вопрос о возможности переноса памятника революционеру в обществе обсуждается давно, однако поставить точку недавно решил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона выступил с предложением обсудить перенос и поделиться своим мнением по этому вопросу. Речь идёт не о сносе имеющегося памятника, а о поиске для него другого места.

«Пока такой инициативы нет и не было, просто она пока обсуждается и, так сказать, "закинута в общество"», – объяснил эксперт.

По мнению Стрелкова, согласно высказавшихся псковичей по этому мнению, а также итогам социальных опросов в СМИ, большое количество граждан поддержали бы идею переноса памятника. А на его месте жители региона хотели бы видеть фонтан, как и предложил губернатор.