Гроза с дождем пройдет по Псковской области 24 июля

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В Псковской области в ближайшие сутки ожидаются грозы с дождем. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Начиная с ночи, грозы местами нагрянут в районах Псковской области. Днём непогода затянет весь регион, вместе с грозой появится и дождь.

Ветер юго-западных и западных направлений будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Чо время грозы ожидается усиление до 15 метров в секунду.

Термометр покажет ночью 24 июля +9...+14 градусов, днём воздух разогреется до +19...+24 градусов. Атмосферное давление будет низким.