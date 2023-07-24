Главный неонатолог России рассказал псковичам об эмоциях ребенка в утробе матери

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Давно известно, что волнение матери негативно сказывается на вынашивание ребенка. Но может ли ребенок испытывать эмоции в утробе, об этом пошла речь в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Об изучении человека, находящегося в утробе матери, рассказал псковичам главный неонатолог Министерства здравоохранения России, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов.

«Есть такая область медицины, которая называется перинатология. То есть это те люди, которые занимаются изучением плода в утробе матери. С развитием техники всё это фиксируется, всё это можно увидеть при 3D-моделировании», – отметил эксперт.

Согласно исследованиям, ещё в утробе плод способен совершать сложнейшие эмоции. Ещё не рождённый ребенок чувствует боль и раздражение как матери, так и отца.

«Поэтому новорожденный ребёнок – это очень сложное существо, которое обладает целым комплексом чувств, и когда ты за ним смотришь, наблюдаешь, то очень многие вещи становится понятны. Это такой же человек, он, наверное, даже ещё более сложен, чем взрослый», – объяснил Дмитрий Иванов.

Кстати, врачи-неонатологи не только следят за ребенком в животе матери, но и первые 30 дней жизни после рождения.