На Госуслугах для псковичей стартовала подача заявлений для участия в ДЭГ

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На портале «Госуслуги» стартовала подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Об этом сообщил председатель облизбиркома Игорь Сопов в эфире программы «Псковский телеграм Online».

Возможность подать заявление для жителей Псковской области появилась 24 июля и продлится до 4 сентября.

Для участия необходимо найти на главной странице портала «Госуслуги» робота-помощника Макса. Сказать ему или ввести в поиске фразу «Личный кабинет участника избирательного процесса», далее уточнить свою роль – «Избиратель». Вас направят в раздел «Мои выборы», где после нажатия на строчку «Проголосовать дистанционно» необходимо будет заполнить все необходимые поля заявления.

После отправки заявление необходимо подождать подтверждения получения. Уведомление об успешном голосовании прийдёт в личный кабинет на портале госуслуг.

Напомним, опыт проведения дистанционного электронного голосования в Псковской области в России признан одним из лучших.