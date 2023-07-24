Токаря из Великих Лук наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

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Токарь завода ЗАО «ЗЭТО» из Великих Лук Юрий Михайлов награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на указ президента России Владимира Путина.

За свою жизнь Юрий Михайлов отдал труду более 40 лет, из них 14 лет он посвятил токарному мастерству на заводе ЗАО «ЗЭТО». За это время он повысил свою профессиональную квалификацию до 6-го разряда и стал одним из лучших мастеров на заводе.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» в России награждаются граждане, проявившие отличия в различных отраслях промышленности, строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, на транспорте и в других областях трудовой деятельности.