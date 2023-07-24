5 причин для прохождения диспансеризации в июле назвала врач Галина Неваленая

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«Сейчас самое благоприятное время, чтобы пройти обследование», – заявила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая во время разговора про диспансеризацию в эфире нового выпуска программы «Псковский телеграм Online».

Эксперт назвала пять причин для прохождения диспансеризации в ближайшее время. Часть из них касаются упрощённого доступа к медицинской услуге.

«Можно прийти в поликлинику, обратившись перед этим к участковому фельдшеру или терапевту. Можно прийти в отдел профилактики даже без предварительной записи – у нас сейчас нет очередей. Кроме того, у нас сейчас стоит мобильный комплекс на парковке возле гипермаркета на улице Коммунальной, будем ещё один ставить в районе Запсковья», – объяснила врач.

Ещё одним фактором, который должен подтолкнуть псковичей найти время на прохождение диспансерного осмотра, является сокращение обращений в поликлинику в летний период.

«Нет подъёма заболеваемости, и коронавирусную инфекцию практически победили. Осенью начнётся период повышенной заболеваемости, поэтому сейчас самое удобное время. Здоровье – это то, что нужно беречь всегда», – заявила эксперт.

Галина Невалённая напомнила псковичам, что прохождение диспансеризации даёт возможность своевременно уточнить состояние своего здоровья.

Напомним, в июне «Комсомолка» писала о псковичке, которая узнала об онкологии щитовидной железы во время плановой диспансеризации. Как отмечают врачи, такие случаи не редки.

Записаться на диспансеризацию можно не выходя из дома: через «Госуслуги» или позвонить в контактный центр по телефону 29-90-28.