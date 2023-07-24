Эксперт объяснила псковичам разницу между получением бесплатных лекарст по льготе и денежной компенсацией

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О возможности выбора между получением льготных лекарств и денежной компенсацией сообщила «Комсомольской правде в Пскове» директор ГКУЗ ПО «Управление лекарственного и медицинского обеспечения» Татьяна Кузьмина.

«Государство предоставляет гражданину возможность выбора между льготными лекарствами и денежной компенсацией их стоимости», – обьясняет эксперт.

Пока здоровье человека не доставляет ему особого беспокойства, и хронические заболевания не обостряются и не прогрессируют, человеку легко поддаться соблазну заменить льготы денежной компенсацией.

Как только состояние ухудшается, и болезнь приобретает затяжной характер, требующий длительного лечения и множества лекарств, становится очевидным, что денежной компенсации для лечения недостаточно, особенно при онкологических заболеваниях, сахарном диабете, бронхиальной астме, ревматоидном артрите, хронической почечной недостаточности.

Граждане, отказавшиеся от получения полного набора социальных услуг, либо от его лекарственной составляющей, не смогут получать бесплатно необходимые препараты, и у них возникнет необходимость их приобретения за собственные средства.

«Если Вами был сделан выбор в пользу денежной компенсации и Вы убедились, что он был неправильным, Вам необходимо знать: восстановить право на получение льготных лекарств возможно только после подачи соответствующего заявления в Социальный фонд РФ.

Рекомендуем Вам не позднее 1 октября 2023 года подать в Социальный фонд РФ заявление о возобновлении предоставления льготы для получения бесплатной лекарственной помощи и других социальных гарантий. На сегодняшний день 77 тысяч жителей Псковской области имеют льготу по обеспечению лекарствами. Из них 38 тысяч пользуются этой льготой», – отметила Татьяна Кузьмина.

Подать заявление в Фонд можно лично или обратиться в Фонд в электронном виде через портал Госуслуг или лично через МФЦ.

Адреса действующих единых офисов клиентского обслуживания Социального фонда России в Псковской области:

Бежаницкий район – Бежаницы, улица Комсомольская, 6;

Гдовский район – Гдов, улица Карла Маркса, 63;

Дедовичский район – Дедовичи, улица Коммунаров, 16;

Дновский район – Дно, улица Дзержинского, 7а;

Красногородский район – Красногородск, улица Советская, 24;

Куньинский район – Кунья, улица Советская, 19;

Локнянский район – Локня, улица Первомайская, 47б;

Невельский район – Невель, улица Маншук Маметовой, 7;

Новоржевский район – Новоржев, улица Германа, 56;

Новосокольнический район – Новосокольники, улица Тихмянова, 12;

Опочецкий район – Опочка, улица Красногородская, 8/12;

Островский район – Остров, улица 25 Октября, 17;

Палкинский район – Палкино, улица Островская, 23;

Печорский район – Печоры, улица Юрьевская, 8;

Плюсский район – Плюсса, улица Ленина, 25;

Порховский район – Порхов, улица Мебельная, 4;

Псковский район – Псков, улица Алтаева, 6;

Пустошкинский район – Пустошка, Первомайская, 21;

Пушкиногорский район – Пушкинские Горы, улица Пушкинская, 28;

Пыталовский район – Пыталово, улица Красноармейская, 36;

Себежский район – Себеж, улица Пролетарская, 40;

Струго-Красненский район – Струги Красные, улица Советская, 24;

Усвятский район – Усвяты, улица 25 Октября, 67;

Псков – Псков, улица Петровская, 53 и Псков, Октябрьский проспект, 52;

Великие Луки и Великолукский район – Великие Луки, улица Комсомольская, 27а