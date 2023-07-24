Занятия йогой на сапбордах проходят в Великих Луках на острове Дятлинка

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Великолучане посещают занятия йогой на сапбордах. Экстримальным видом спорта местные жители занимаются на острове Дятлинка, сообщает интернет-портал Luki-News со ссылкой на организатора центра сапбординга в Великих Луках Сергея Ионова.

«Идея родилась достаточно давно, ещё когда я жил в Санкт-Петербурге и работал. Петербург у нас всегда немножко опережает события. Плюс там реки и каналы, Финский залив», – рассказал Сергей Ионов.

По словам организатора занятий, сам он познакомился с сапбордами довольно давно. Он не только занимался экстремальными видами спорта, но и продавал инвентарь в специализированном магазине.

«То есть сапборд – это просто следствие. Я хожу на досках под парусом или катаюсь на вейкборде. Сап – это не из разряда «что-то новое». Просто, когда не дул ветер, я брал весло и плавал на доске. Водные прогулки на сапбордах – это не только приятное времяпрепровождение, но и занятия йогой», – поделился спортсмен.

Ещё одним преподавателем йогина открытой воде, сидя на парах, является Елена Гаврилова. Она хорошо помнит тут момент, когда пришла идея собрать кружок единомышленников для занятий йогой в необычных условиях.

«Я просто поняла, что у нас в городе есть сапборды, и на них можно делать йогу. Это устойчивая конструкция, которая позволяет расположиться всему телу. Опираясь на опыт коллег из других городов, пришла такая идея, ведь никто до прошлого лета такого не делал», – поделилась тренер.