Грозы и +24 градуса ожидаются в Псковской области 25 июля

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Неблагоприятная метеорологическая обстановка ожидается в Псковской области 25 июля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональной пресс-службе ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» на территории региона сотжется облачная с прояснениями погода.

Ночью местами, днем повсеместно ожидается выпадение кратковременных дождей. Также жду днём в некоторых муниципалитетах будут слышны грозовые раскаты.

Ветер будет дуть с юга, слабый. Его сила достигнет лишь 3-8 метров в секунду. Однако во время грозы синоптики предупреждают о порывах ветра.

Температура воздуха ночью будет держаться в пределах от +9 до +14 градусов. Днем разгреется до +19…+24 градусов. Атмосферное давление будет низким.

По данным специалистов, уровни воды в реках и на Псковском и Чудском озерах находятся около нормы для летнего периода.