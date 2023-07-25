Турбокольцевой перекресток появился на площади Победы в Пскове

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В Пскове на площади Победы после установки турбокольцевого перекрестка изменилась схема дорожного движения. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Уважаемые автолюбители, будьте внимательны, схема организации дорожного движения на площади Победы поменялась! Прошу соблюдать правила дорожного движения и следовать нанесенной дорожной разметке», – обратился к псковичам и гостям города Борис Елкин.

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Отметим, что теперь на кольце у стелы «Город воинской славы» привычное круговое движение сменилось на турбокруговое. По словам главы города, такая схема сможет сократить аварии и увеличить скорость пересечения кольца.

Решение внести в схему организации дорожного движения двух турбокольцевых перекрёстков в Пскове обсудили во время заседании комиссии по безопасности дорожного движения.