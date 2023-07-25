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НовостиОбщество25 июля 2023 10:25

Псковское предприятие отправляло небезопасное молоко и масло в рестораны Петербурга

Источник:kp.ru
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В марте в Псковской области выявили предприятие, которое поставляло небезопасную молочную продукцию в ресторанную сеть Санкт-Петербурга. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Россельхознадзор выявил нарушения в обороте пастеризованного молока и сливочного масла предприятием ООО «НЕВА-ВИТЖЕН». Кроме того, система «Меркурий» выявила, что компания действовала на площадке ООО «Пыталовский мясоперерабатывающий комбинат».

Согласно расследованию, предприятие выпускало пищевую молочную продукцию с ложными данными о качестве и безопасности. Кроме того, специалисты выявили фальсификацию сопроводительных документов.

Место, которое ООО «НЕВА-ВИТЖЕН» арендовало для изготавливления продукции, ранее было исключено из информационной системы «Ветис». А значит не имело сертификации на производство животноводческих товаров. Также аннулирована и регистрация должностных лиц подконтрольной площадки.

Молочная продукция сомнительного качества и неизвестного происхождения попадала в ресторанную сеть ООО «Клаудс Бар» в Санкт-Петербурге. Заведения гастробара подавали неординарные блюда и большой ассортимент коктейлей в составе которых имелось молоко.