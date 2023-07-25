26-летнего молодого человека ищут в Великих Луках

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В Великих Луках пропал 26-летний молодой человек. Об этом сообщили в сообществе поискового отряда «След».

22 июля в 17:00 молодой человек ушёл из дома на улице Софьи Ковалевской. Родные сообщают, что он «Не вполне психически здоров, что может отражаться на его поведении».

Рост – 165 сантиметров, смуглый, чёрные волосы. Был одет в чёрные спортивные штаны, чёрную футболку и чёрные сандали.

Если вы обладаете какой-либо полезной информацией, сообщите об этом поисковому отряду «След» +79113767676 либо в полицию по тел. 02.