Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июля 2023 12:15

26-летнего молодого человека ищут в Великих Луках

Источник:kp.ru
.

.

В Великих Луках пропал 26-летний молодой человек. Об этом сообщили в сообществе поискового отряда «След».

22 июля в 17:00 молодой человек ушёл из дома на улице Софьи Ковалевской. Родные сообщают, что он «Не вполне психически здоров, что может отражаться на его поведении».

Рост – 165 сантиметров, смуглый, чёрные волосы. Был одет в чёрные спортивные штаны, чёрную футболку и чёрные сандали.

Если вы обладаете какой-либо полезной информацией, сообщите об этом поисковому отряду «След» +79113767676 либо в полицию по тел. 02.