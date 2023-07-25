Псков и Мурманск может связать авиамаршрут

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В Пскове власти рассматривают возможность запустить авиамаршрут между Псковом и Мурманском. Об этом сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в ответ на комментарии пользователей в своем сообществе социальной сети «ВКонтакте».

Псковская область ещё не имеет воздушных выходов к Северу. В связи с этим, авиарейсы в Мурманск могут стать довольно перспективным направлением в ближайшем будущем.

«Однако в настоящее время принято решение о запуске других авиарейсов, которые являются более востребованными на сегодняшний день», – уточнили в профильном комитете.

Проработкой имеющихся и возможных авианаправлений из Международного аэропорта имени кн. Ольги займётся правительство региона совместно с ООО «Новапорт Холдинг».

В регионе заинтересованы расширением географии полетов из Пскова, однако в связи с крайне низким спросом, приходится закрывать некоторые маршруты. Так недавно произошло с авиарейсами по маршруту «Казань – Псков».