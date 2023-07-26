Жители пяти домов в Пскове могут остаться без воды 26 июля

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Жителей пяти домов по двум улицам в Пскове предупредили о временном отключении воды 26 июля. Об этом сообщили в сообществе Горводоканала в социальной сети «ВКонтакте».

Предприятие уточнило, что отключение водоснабжения затронет жителей улицы Воеводы Шуйского, в частности, дома 10, 10а, 12 и 14. Кроме того, возможное отключения пройдут на улице Максима Горького у проживающих в доме 53.

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