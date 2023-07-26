За неделю в Пскове родились две пары двойняшек

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Отдел ЗАГС города Пскова зарегистрировал рождение двойни сразу в двух семьях за неделю. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете юстиции региона.

Стали известны и имена новорожденных. Среди двух пар двойняшек одна оказалась однополой – в ней родились мальчики. Родители решили дать детям имена дедушек – Александр и Николай.

В другой семье родились сразу и мальчик, и девочка. Счастливые родители двойняшек подарили детям русские имена Степан и Антонина.

Отметим, что с начала 2023 года в Псковской области ЗАГС впервые регистрирует ребенка с именем Антонина.

Напомним, ранее «Комсомолка» называла самые необычные, популярные, а также утратившие свою актуальность имена для новорожденных в Псковской области в 2023 году (Подробности)