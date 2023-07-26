Подлодка «Великие Луки» станет участницей парада в Санкт-Петербурге 30 июля

Кадр с сюжета Первого канала

30 июля в военно-морском параде в Санкт-Петербурге примет участие подводная лодка «Великие Луки». Об этом рассказали в эфире Первого канала в программе «Доброе утро».

Дизель-элекирическая подлодка, носящая название «Великие Луки» является новейшей субмариной. Максимальная скорость, которую подлодка развивает под водой достигает 39 километров в час.

Ее предельная глубина погружения – 250-300 метров. На такой глубине экипаж может автономно существовать на протяжении 45 суток. Подробнее смотрите в сюжете Первого канала.