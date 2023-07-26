В Острове обновили регистратуру в межрайонной больнице

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В Острове модернизировали регистратуру межрайонной больницы. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Теперь пациентам будет более комфортно и удобно посещать медицинскую организацию», – отметили в профильном комитете.

На стенах в регистратуре обновился цвет, появились информационные электронные табло. Также изменились и окна у помещения, где хранятся медкарты. С их оформлением помог «Юбилейный» Дом культуры.

Ранее в межрайонной больнице открыли отделение профилактики в отдельном корпусе. Здесь пациенты могут пройти диспансеризацию, профосмотр, оформить медицинские справки, сдать анализы и другие обследования.

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