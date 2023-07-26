Учреждения и организации Псковской области могут принять участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив

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Итоги будут подведены не позднее конца декабря 2023 года. Реализация проектов-победителей предполагается с января 2024 года по июнь 2025 года. Узнать подробную информацию можно на официальном сайте конкурса: фондкультурныхинициатив.рф.

Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Проект всесторонне поддерживает проекты в области культуры, искусства, креативных и творческих индустрий.

За время работы Фонд подвел итоги восьми грантовых конкурсов. Уже поддержано около 5 тыс творческих инициатив на общую сумму 15,5 млрд рублей.

Творческие инициативы реализуются на территории всех регионов России, в том числе и в Псковской области. Например, в начале 2023 году 6 проектов от региона стали победителями грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.