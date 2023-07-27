Около 115 тысяч туристов из Китая побывали в Псковской области в прошлом году

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В 2022 году в Псковской области побывало около 115 тысяч туристов, родом из Китая. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников на встрече с членами Российско-Китайского Делового Совета (РКДС).

Губернатор отметил, что в развитии туризма в Псковской области имеется положительная динамика.

«В прошлом году наш регион посетило порядка 115 тысяч китайских туристов. Это порядка 20% от всего туристического потока», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В настоящее время регионе имеет только один совместный инвестиционный проект с Китаем. Глава региона отметил заинтересованность в увеличении возможности привлекать китайский капитал в Псковскую область.

«Мы открыты ко всем предложениям и будем показывать в этот максимальное участие. Надеюсь, что вы уже познакомились с нашими возможностями», – заявил губернатор.

Отметим, в 2022 году Псковскую область посетило рекордное количество туристов. Туристический поток достиг почти 450 тысяч человек. Намечены и цели по развитию сферы туризма в регионе к 2028 году. Глава региона поставил планку в 680 тысяч человек.