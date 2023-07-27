В Пскове демонтировали 20 вывесок из-за несоответствия с дизайн-кодом

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20 вывесок организаций демонтировали в Пскове принудительно из-за несоответствия дизайн-коду. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Городская администрация вынесла 695 предупреждений о необходимости сменить вывеску в соответствии с дизайн-кодом города в добровольном порядке. Это сделали лишь 194 собственника.

«Постоянно проводим рейды по выявлению самовольно размещённых вывесок в Пскове. В зоне внимания не только исторический центр, но и типовая застройка», – отметил глава города и подчеркнул, что еженедельно в Пскове порядка 40 вывесок проходят согласование у комиссии.

«Рекомендую как можно быстрее начать эту работу! Нарушение предписаний может привести к принудительному демонтажу с последующим взысканием денежных средств с владельцев», – сообщил Борис Елкин.

По всем вопросам можно обратиться в отдел по размещению некапитальных объектов администрации Пскова по телефону (8 8112) 29-10-74.