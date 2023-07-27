Для районов Псковской области закупят дорожную технику на 300 млн рублей

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Для районов Псковской обалсти закупят дорожную технику на 300 миллионов рублей. Об этом ««Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На покупку дорожной техники будут выделены деньги из бюджета Псковской области. Их выделят до конца 2023 года. Такое решение вынес губернатор после рабочей поездки в Великие Луки.

Отмечается, что регион перевыполнил план по пополнению областного бюджета благодаря акцизам. Однако закупка техники будет осуществляться по необходимости и заявкам от муниципалитетов.