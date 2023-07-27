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НовостиОбщество27 июля 2023 11:44

Медколледж из Великих Лук получил сертификат от Издательства «Просвещение»

Источник:kp.ru
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Великолукский медицинский колледж получил грант на пользование электронными продуктами от издательства «Просвещение». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Колледж получил сертификат с безвозмездным доступом к электронным продуктам по семи предметам от АО «Издательство «Просвещение».

«Грант будет служить дальнейшему личностному и профессиональному развитию студентов-медиков», – отметили в комитете.

Напомним, образовательное учреждение вошло в список 500 лучших школ и колледжей России в рамках Всероссийского интеллектуального турнира «Лига знаний: школы и колледжи».