Испуганную и замерзшую 2-летнюю девочку без одежды обнаружили ночью в Пскове

.

Ночью, 22 июля, в Пскове прохожие обнаружили раздетую двухлетнюю девочку. Испуганного ребенка горожане согрели и передали полицейским. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в УМВД России по Псковской области.

Около 5 утра в дежурную часть УМВД в Пскове обратились очевидцы. На улице Гражданской у дома №16 они обнаружили одиноко гуляющую раздетую девочку. Она была испугана, замёрзла, но рядом с ней не было никого из взрослых.

Неравнодушные граждане укутали ребенка в свою одежду и взяли на руки, чтобы успокоить. По приезду сотрудников Госавтоинспекции ребенок в силу возраста ребенок не смог объяснить, как оказалась на улице и где ее семья.

Сотрудники полиции старший лейтенант Александр Никонов и лейтенант полиции Роман Демидов незамедлительно доставили ребенка в ГБУЗ «Детскую областную клиническую больницу», так как окружающая ситуация угрожала жизни и здоровью ребенка.

.

По данным полиции Пскова, к ним не поступало заявлений о потерявшихся детях. Однако к 10 часам утра в дежурную часть обратилась 25-летняя псковичка и сообщила о пропаже двухлетней дочери.

«Мама пояснила, что ребенок недавно научился самостоятельно открывать дверную щеколду, которая имеет хлипкую конструкцию, поэтому предполагает, что дочь ночью проснулась попить воды, после чего решила выйти на улицу. Как девочка открывала входную дверь и вышла из квартиры родители не слышали, поскольку очень устали после работы, семейных хлопот и крепко спали. А утром женщина обнаружила пропажу ребенка и открытую входную дверь. Взволнованные отец и мать незамедлительно попытались отыскать дочку самостоятельно, а после – обратились в полицию», – отметили в ведомстве.

При выяснении обстоятельств, полиция установила, что семья не является неблагополучной. Кроме того, молодые люди имеют также шестилетнего сына.

«Ранее в поле зрения правоохранительных органов родители не попадали, а для детей, девочки и ее шестилетнего брата, имеются условия для комфортного проживания и полноценного развития», – отметили специалисты.

В отношении родителей составлен административный протокол по части 3 статьи 2.3 Закона Псковской области за допущение нахождения несовершеннолетнего в ночное время на улице без сопровождения законного представителя.