Студенческие стройотряды примут участие в работе над соцгородком под Псковом

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Бойцов студенческих строительных отрядов Псковского государственного университета пригласили к работе над проектом «Социальный городок». Об этом сообщается в группе студенческих отрядов Псковской области в социальной сети «Вконтакте».

На стройку зовут как юношей, так и девушек старше 18 лет. Работа предстоит на лето. Выполнять необходимо будет строительные задачи и производить уборку помещений после проведенных работ.

Трудиться студентам предстоит в формате шестидневной недели. Выходные будут плавающими. После официального трудоустройства, разнорабочим будут платить 1480 рублей в день после вычета налогов.

Кроме того, студентам выдадут освобождение от занятий на время участия в стройке социального городка.