Арт-объект с изображением Александра Невского появился в Печорах

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Арт-объект в виде граффити с изображением Александра Невского создали на водонапорной башне в Печорах. Создание рисунка было вдохновлено участниками Молодёжного историко-культурного центра «Истоки». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили организаторы форума.

Над проектом работала группа художников. Для создания масштабного рисунка ушло всего пять дней. Открытие состоялось в первый день заезда форума под названием «Гармония».

Идея создания арт-объекта появилась в прошлом году у участников форума, на территории которого расположена старая водонапорная башня.

Участники «Истоков» решили, что на башне красиво будет смотреться изображение полководца Александра Невского, исторически связанного с Псковской землёй. Кроме того, граффити будет поддерживать атмосферу форума и вдохновлять ее участников.