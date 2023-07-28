Десантирование на воду покажут псковичам в День Военно-Морского Флота

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30 июля в Пскове состоится празднование Дня Военно-Морского Флота России. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Во время торжественного празднования, на реке Великой пройдет выступление парапланеристов с десантирование на воду. Запланирован концерт, где выступят творческие коллективы Псковской области. Также парад пограничных сторожевых катеров дивизиона управления.

В праздничном мероприятии примут участие руководство и сотрудники дивизиона пограничных сторожевых катеров Пограничного управления, а также представители правительства Псковской области и ветераны.

Мероприятие начнется в 11:00 на набережной Флотской славы реки Великой с праздничного митинга и возложения цветов к мемориальному комплексу псковичам-флотоводцам.