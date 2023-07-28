Псковский вор заживо сгорел от удара током в Санкт-Петербурге

.

В Санкт-Петербурге обнаружили два обугленных тела. Одним из них оказался 42-летний вор из Псковской области.

Накануне в Красносельском районе на улице Нарвской были найдены обгоревшие тела двух мужчин. По предварительным данным, неизвестные пытались срезать и украсть кабель со столба освещения.

Одним из заживо сгоревших людей оказался пскович. В 2008 году был осуждён за кражу и отсидел в колонии-поселении целый год. После освобождения успел накопить долгов и набрал микрощаймов в Псковской области.

Расследованием обстоятельств происшествия и установлением личности второго погибшего мужчины занялись в Следственном комитете.