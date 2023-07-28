Без существенных осадков пройдет 29 июля в Псковской области

.

В Псковской области 29 июля не ожидается существенных осадков. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковском гидрометцентре.

Переменную облачность прогнозируют синоптики на территории региона. Ночью не ожидается осадков, днём лишь кратковременные дожди по некоторым районам.

Температура воздуха ночью опустится до +7...+12 градусов. Днём ожидается потепление до +20...+25 градусов.

Ветер будет дуть с западных направлений. Его сила достигнет лишь от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет снижаться.