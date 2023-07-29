Редкий хищный гриб нашли в лесу Псковской области

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В лесу Псковской области грибник обнаружил редкий хищный гриб Гиднеллум Пека, в простонародье именуемый «Кровавым зубом». Об этом сообщил подписчик группы «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

«В Муровицах нашёл сегодня гриб кровавый зуб. Не знал, что они водятся в России в принципе», – подписал свои снимки автор.

В целом этот гриб не представляет опасности ни для человека, ни для животного. Он не является токсичным. Однако в еду его употреблять нельзя из-за его очень горького вкуса, который невозможно чем либо вывести. Зато его научились использовать в быту в качестве красителя.

В прошлый раз жители региона находили «красивый и жуткий» гриб в октябре 2022 года. О том, как это было «Комсомолка» писала в материале по ссылке.