Елизавета Кожевина из Пскова стала лучшей на первенстве России по гребле

Фото: Григорий Захаров

Жительница Пскова Елизавета Кожевина с золотой медалью вернулась с первенства России по гребле на байдарках в Воронеже. Об этом пишет ПАИ.

Псковичка опередила всех девушек до 17 лет на дистанции в 5 000 метров. Как рассказала журналистам спортсменка, золотая медаль стала первой в её арсенале.

«Это первая моя медаль, поэтому я очень рада. Гонка далась не очень тяжело. На старте вышла в лидеры и пыталась удержаться на волне», – поделилась Елизавета.

Несмотря на хороший старт, девушка всё равно шла второй. Стремление к победе и честная гонка помогла ей стать лучшей на соревнованиях.

«Девочку, которая шла первой, дисквалифицировали, потому что она подрезала соперницу на повороте, и я стала победителем. Можно сказать, что мне повезло!», – рассказала псковичка.

За ходом напряжённой гонки наблюдал и тренер девушки Григорий Захаров. Который прибыл в Воронеж вместе со спортсменкой.