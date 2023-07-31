4 августа в Пскове перекроют две дороги для съёмок многосерийного фильма

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В Пскове 4 августа пройдет перекрытие двух участков дороги для съёмок сериала «Казачок». В связи с этим на сайте нормативных правовых актов Псковской области опубликовано соответствующее постановление за подписью главы города Бориса Елкина.

Съемки многосерийного художественного фильма с рабочим названием «Казачок» пройдет по Комсомольскому переулку от улицы Некрасова до улицы Гоголя. Ограничение движения транспорта будет временное – с 6:00 до 18:00.

В это же время будет перекрыт участок на улице Гоголя. Перекрытие начнется от Комсомольского переулка до дома № 10 на улице Гоголя.

Для объезда определен Октябрьский проспект, улицы Свердлова и Некрасова.

Отметим, что декорации для съёмок сериала «Казачок» производят в Новоржевском районе.