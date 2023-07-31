Свидетелей смертельного инцидента на дороге ищут в Псковской области

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В Псковской обалсти полицейские ищут очевидцев ДТП со смертельным исходом, произошедшего 25 июля в Новосокольническом районе. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Согласно предоставленным данным, авария на дороге вблизи деревни Пожарв случилась пв промежутке времени с 7:45 до 8:15. Неизвестный водитель насмерть сбил местную жительницу и уехал с места происшествия.

Полученные травмы были несовместимы с жизнью и несмотря на усилия врачей, 64-летняя женщина скончалась после госпитализации.

Полиции нужна помощь в установлении личности водителя. В связи с этим, все, кто стал очевидцем ДТП, просят сообщить по телефону дежурной части МО МВД России «Новосокольнический»: 8 (81144) 2-34-61.