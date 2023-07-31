32% псковичей хотели бы иметь свой бизнес

.

В Пскове треть опрошенных граждан хотели бы стать владельцами собственного бизнеса. Об этом свидетельствуют данные из опроса сервиса SuperJob.

В опросе приняли участие только совершеннолетние граждане, не занимающиеся предпринимательской деятельностью.

Таким образом выяснилось, что 32% псковичей хотели бы стать бизнесменами, при этом 54% граждан не готовы к этому. Чем старше был опрашиваемый, тем более неохотно он хотел бы заниматься бизнесом.

Среди граждан до 24 лет желающих оказалось 41%, среди псковичей старше 45 лет – всего 23%. При этом, чем выше заработок респондента (от 80 тысяч рублей), тем выше желание предпринимательской деятельности – 47%. Работать на себя с низким заработком (менее 30 тысяч рублей) готовы лишь 20%.

«Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще остальных возможность открытия своего дела рассматривают специалисты по закупкам и юристы (по 44 %), а также маркетологи (41 %). Меньше всего стремящихся открыть свой бизнес среди бухгалтеров (15 %), продавцов (16 %) и секретарей (18 %)», – заявили специалисты сервиса.