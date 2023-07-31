Псковская городская больница передала антисептики для больницы Херсонской обалсти

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Псковская городская больница передала посылку с кожными антисептиками для больницы Херсонской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

«Вот такие гости сегодня прибыли в штаб #МЫВМЕСТЕ в Пскове. А это значит, что мы все ещё принимаем гуманитарную помощь для пострадавших Херсонской обалсти. Помочь нуждающимся гражданам можете и вы!», – написали волонтеры.

Напомним, Ресурсный центр проводит срочный сбор по потребностям для мирного населения Херсонской и Белгородской обалстей.

Волонтеры принимают гуманитарную помощь в Пскове на улице Конной, 2. Принести вещи в штаб можно с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Пункты приема работают во всех районах Псковской области.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону горячей линии: 89319010082.