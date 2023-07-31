Опубликована программа фестиваля «Железный град»-2023 в Изборске

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В 2023 году в Изборске Псковской области вновь состоится традиционный фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град». Программу фестиваля на 5 августа «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Главная площадка мероприятия станет территория изборской крепости. Здесь с действия развернутся 5 августа с 12:00.

12:00 – 20:00 – Будет работать средневековая ярмарка, гости смогут принять участие в мастер-классах. Для юных посетителей фестиваля будет открыта детская площадка, взрослые смогут попробовать свои силы в Лагере стрельцов;

14:00 – Торжественное окрытие фестиваля и представление клубов военно-исторической реконструкции, а также их участников;

14:10 – Перед гостями пройдет дефиле в доспехах и исторических костюмах эпохи XIII–XIV веков. Завершится оно сраженим согласно правилам маневров викингов;

14:45 – Начало концерта средневековой музыки;

15:15 – Второе дефиле исторического одеяния, относящегося к XVI–XVII векам, а также соответствующее времени сражение.

Второй площадкой фестиваля традиционно станет возвышение-плато над Городищенским озером.

16:30 – Гости фестиваля смогут стать зрителями конного рыцарского турнира;

18:00 – 19:00 – В завершение вечера вновь пройдет концерт средневековой музыки.

Вход на фестиваль платный и будет равен стоимости входного билета в Изборскую крепость. Детям и подросткам до 16 лет организован свободный вход.