На несколько дней улицу Коммунальную ограничат для движения по полосам в Пскове

В Пскове на улице Коммунальной пройдет завершающий этап ремонта дорожного покрытия, в связи с этим ожидается ограничение в движении по полосам. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

С 31 июля по 3 августа с 20:00 до 6:00 на улице Коммунальной движение автотранспорта будет ограничено по полосам. Сегодня подрядчик приступит к укладке верхнего слоя асфальта на участке улицы Коммунальной от улицы Балтийской до улицы Западной, работы будут вестись на одной стороне проезжей части.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», – сообщили в городской администрации.