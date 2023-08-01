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НовостиОбщество1 августа 2023 6:10

Дожди и грозы не исключают синоптики 1 августа на территории Псковской области

Источник:kp.ru
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1 августа в Псковской области могут пройти кратковременные дожди с грозами. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковском гидрометцентре.

Переменная облачность по-прежнему будет сопровождаться умеренным ветром с южных направлений. Его скорость достигнет 5-10 метров в секунду. Однако специалисты предупреждают: во время грозы ветер может стать порывистым.

Воздух к полудню на территории региона прогреется до +23...+28 градусов. По-прежнему продолжит сохраняться низкое атмосферное давление.