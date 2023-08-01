3-летняя реставрация Троицкого собора в Пскове начнется в августе

.

Псков готовится к очередной крупной реставрации, которая стартует в августе. На этот раз на три с половиной года рассчитаны ремонтные работы в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова. Об этом сообщает Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Первый этап подготовительных работ был проведен ещё в 2021году. Перед строительными работами территорию осмотрели археологи, так как требовались данные об устройстве фундаментов внутри и снаружи памятника.

Следующий этап начнется уже в августе 2023 года. На этот раз археологи закончат с обследованием фундаментов. Далее будет проведена реставрация подвальных помещений. Последним, третьим этапом станет размещение необходимых инженерных сетей, реконструкция фасадом, кровли, куполов и интерьеров собора.

«Большая работа ждёт реставраторов в нижнем храме и усыпальнице. Там под склепами обнаружены большие провалы грунта. Это результат того, что реставрация собора не проводилась десятилетиями. Строительство последнего здания Троицкого собора датируется 1682–1699 годами», – отметили специалисты.

Отметим, что по словам генерального директора АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко, полностью собор закрывать на ремонт не планируется. Однако псковичей предупредили: «если во время ремонта что-то пойдет не так, тогда мы закроем собор полностью. Пока так делать не планируем».

Напомним, что Свято-Троицкий собор – православный храм в Пскове. Он входит в состав архитектурного ансамбля Псковского крома и является его главным строением. Храм – объект культурного наследия народов РФ федерального значения. Собор был построен в 1699 году. Это уже четвёртое по счёту здание. Предыдущие три были разрушены.