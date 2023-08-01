В комитете по природным ресурсам проверят сообщение о мертвой рыбе в реке Ловать

Фото из архива КП

Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области проверит информацию о нахождении в реке Ловать в Великих Луках мёртвой рыбы. Об этом сообщили в ведомстве после информации великолукского рыбака, сообщившего о неприятной находке в социальных сетях.

Мужчина написал о том, что по дороге на рыбалку он увидел в Ловати много погибшей рыбы. На это он решил обратить внимание соответствующих органов.

«Видимо, кто-то сделал сброс чего-то химического. Очень надеюсь, что ответственные службы примут меры и проведут проверку», – написал местный житель.

Обсуждение находки под постом в соцсетях разделилось на два лагеря. Кроме версии о сбросе в воду опасных отходов, местные жители сообщили о незаконном применении рыбаками электроудочек.

За проверку информации взялся ргиональный комитет по природным ресурсам и экологии. Результаты проверки займут до пяти дней.