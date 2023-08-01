Псковские экспортеры с начала года получили 32 услуги на платформе «Мой экспорт»

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С начала года организации Псковской области благодаря цифровой платформе «Мой экспорт» получили 32 услуги.

Всего на сервисной платформе зарегистрировано 25 организаций региона, десять из них активно пользуются ее услугами.

Напомним, цифровая платформа «Мой экспорт» (ИС «Одно окно») — это комплексная цифровая экосистема, которая призвана обеспечить бизнесу онлайн доступ к государственным и иным услугам, сопровождающим выход компаний на экспорт.

На базе платформы также работает витрина для поставщиков услуг «Профессионалы экспорта», задача которого расширить набор услуг, которые экспортер сможет получать дистанционно по принципу «одного окна», в том числе от коммерческих компаний.

Сервис обеспечивает вовлечение, в первую очередь, юридических, а также логистических, аналитических и других организаций, осуществляющих экспортный консалтинг, в развитие российского экспорта, создавая как для экспортеров, так и для поставщиков услуг удобный цифровой рынок.

Сервис «Мой бизнес» создан АО «Российский экспортный центр» в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».