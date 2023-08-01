Вода на 12 пляжах оказалась непригодной для купания в Псковской обалсти

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Нарушения требований СанПиН выявили в воде на 12-ти пляжах. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Согласно результатам проверки, на 31 июля вода не соответствует гигиеническим нормативам в пяти реках: Ловать (р-н городского пляжа в Великих Луках), Великая (р-н городского пляжа в Пскове), Сороть (Пушкиногорский р-н), Синяя (Красногородский р-н), Лусня (пос. Кунья).

Кроме того, вода оказалась непригодной для купания в семи озёрах: Кислое (Великолукский р-н), Озерки (Локнянский р-н), Асцо и Сапожок (Новосокольнический р-н), Жижицкое (дер. Наумово), Кучане и Шаробыки (Пушкиногорский р-н).

Указанные Роспотребнадзором зоны являются непригодными и опасными для отдыха. В органы местного самоуправления направлены результаты исследований для запрета эксплуатации важных объектов.

Напомним, комитет по природным ресурсам проверят сообщение о мертвой рыбе в реке Ловать.