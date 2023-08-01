Почти 90 тысяч рублей для военнослужащих на СВО собрали на концерте в Пустошке

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Почти 90 тысяч рублей собрали волонтеры муниципального Центра добровольчества Пустошкинского района во время благотворительной акции «Мы вместе». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

30 июля в городском парке Пустошки состоялась благотворительная акция «Мы вместе». Под единым призывом объединились артисты из Пскова, Пустошки, Усвят, Новосокольников и Невеля, чтобы поддержать участников СВО.

Гости мероприятия принимали участие в акциях «Посылка солдату» и «Фронтовая почта», а также в сборе денежных средств на нужды военнослужащих.

В результате проведения благотворительной акции Ресурсным центром поддержки добровольчества Псковской области и региональным отделением «Народного Фронта», местные жители собрали 87 600 рублей.

«Спасибо всем, кто не остался в стороне и внёс свой посильный вклад в Победу! Мы вместе можем многое!», – обратились к жителям Пустошкинского района в Ресурсном центре.