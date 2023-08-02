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НовостиПроисшествия2 августа 2023 7:30

10-летнего ребенка спасли на пожаре в Островском районе

Источник:kp.ru
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В деревне Воронцово Островского района пожарные спасли 10-летнего ребенка. Предварительно, в пожаре погибла его мать и пострадал отец, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Речной поступило в пожарную часть 1 августа в 19:02. По приезду пожарных расчетов, была констатирована смерть 48-летней женщины.

В пожаре пострадал 43-летний мужчина. Спасатели успели спасти из огня 10-летнего ребенка. Дом выгорел полностью, огонь испепелил баню и сарай.

Согласно предварительным данным, причиной пожара стала разгерметизация газобаллонного оборудования.