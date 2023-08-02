19-летний палкинец отправится в тюрьму за убийство товарища совком

Фото из архива КП

В Псковской области осудят 19-летнего жителя Палкинского района за убийство товарища. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в прокуратуре Псковской области.

Инцидент случился в октябре 2022 года, когда молодой человек поругался с 55-летним товарищем во время застолья. В состоянии алкогольного опьянения палкинец нанес порядка 25 ударов руками с использованием металлического совка по туловищу, голове, рукам и ногам мужчине.

Судмедэксперт константировал большое количество переломов грудины и рёбер, вследствие чего наступила смерть мужчины.

Преступление было рассмотрено согласно 4 статье 111 УК РФ. Теперь девятнадцатилетнему жители палкинского района предстоит отправиться в исправительную колонию строгого режима на 5,5 лет.