Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 августа 2023 7:58

19-летний палкинец отправится в тюрьму за убийство товарища совком

Источник:kp.ru
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Псковской области осудят 19-летнего жителя Палкинского района за убийство товарища. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в прокуратуре Псковской области.

Инцидент случился в октябре 2022 года, когда молодой человек поругался с 55-летним товарищем во время застолья. В состоянии алкогольного опьянения палкинец нанес порядка 25 ударов руками с использованием металлического совка по туловищу, голове, рукам и ногам мужчине.

Судмедэксперт константировал большое количество переломов грудины и рёбер, вследствие чего наступила смерть мужчины.

Преступление было рассмотрено согласно 4 статье 111 УК РФ. Теперь девятнадцатилетнему жители палкинского района предстоит отправиться в исправительную колонию строгого режима на 5,5 лет.